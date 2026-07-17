Hartberg verstärkt sich mit Offensivmann

Hartberg hat erneut am Transfermarkt zugeschlagen!

Wie der Bundesligist am Freitag mitteilt, hat der Verein den argentinisch-spanischen Doppelstaatsbürger Agustin Urrutia an Bord geholt.

Der 22-Jährige hat einen langfristigen Vertrag unterzeichnet. Zuletzt stand der Angreifer für ND Ilirija 1911 in der zweiten slowenischen Liga am Feld.

"Gewinnen kopfballstarken und robusten Spieler"

Dort kam er in der abgelaufenen Saison zu 29 Einsätzen. Urrutai traf dabei zehn Mal und lieferte eine Vorlage.

Cheftrainer Markus Schopp zeigt sich sehr zufrieden mit dem Neuzugang: "Mit Agustín gewinnen wir im Angriff einen sehr kopfballstarken und robusten Spieler. Er ist ein Stürmertyp, den wir in dieser Form noch nicht im Kader haben und der uns dadurch deutlich mehr Flexibilität gibt. Ich freue mich total, dass er sich für uns entschieden hat."