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Kirchmayr verlängert beim GAK und wird in LigaZwa verliehen
Das Goalie-Talent wird auch in der kommenden Saison in der ADMIRAL 2. Liga auflaufen.
Juri Kirchmayr wird auch in der kommenden Saison in der ADMIRAL 2. Liga zu sehen sein.
In der vergangenen Spielzeit stellte der 20-Jährige sein Talent beim FAC unter Beweis, nun verleiht ihn sein Stammklub GAK zu Aufsteiger Wacker Innsbruck. Zuvor wurde noch der Vertrag des Keepers bis 2028 verlängert.
Kauf- und Rückkaufoption für beide Klubs
Teil des Leih-Deals ist auch eine Kaufoption für die Innsbrucker, der GAK sicherte sich allerdings eine Rückkaufoption.
Der 20-Jährige absolvierte letzte Saison 28 Spiele im FAC-Dress, in denen er 15 Mal ohne Gegentor blieb. Kirchmayr ist zudem Teil des U21-Nationalteams, auf sein Debüt wartet er aber noch.