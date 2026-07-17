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Kirchmayr verlängert beim GAK und wird in LigaZwa verliehen

Das Goalie-Talent wird auch in der kommenden Saison in der ADMIRAL 2. Liga auflaufen.

Kirchmayr verlängert beim GAK und wird in LigaZwa verliehen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Juri Kirchmayr wird auch in der kommenden Saison in der ADMIRAL 2. Liga zu sehen sein.

In der vergangenen Spielzeit stellte der 20-Jährige sein Talent beim FAC unter Beweis, nun verleiht ihn sein Stammklub GAK zu Aufsteiger Wacker Innsbruck. Zuvor wurde noch der Vertrag des Keepers bis 2028 verlängert.

Kauf- und Rückkaufoption für beide Klubs

Teil des Leih-Deals ist auch eine Kaufoption für die Innsbrucker, der GAK sicherte sich allerdings eine Rückkaufoption.

Der 20-Jährige absolvierte letzte Saison 28 Spiele im FAC-Dress, in denen er 15 Mal ohne Gegentor blieb. Kirchmayr ist zudem Teil des U21-Nationalteams, auf sein Debüt wartet er aber noch.

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