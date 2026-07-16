Landet Emanuel Aiwu in Zypern?

Wo spielt Emanuel Aiwu in der anstehenden Saison?

Den SK Sturm Graz wird der 25-Jährige voraussichtlich in diesem Sommer noch verlassen. "Es kommen vermehrt Angebote rein, aber es ist noch nicht das, was wir wollen", sagte Geschäftsführer Sport Michael Parensen über die Abgangskandidaten, zu denen Aiwu zählt. (alle Infos >>>)

Laut dem israelischen Medium "Sport" sei der Verteidiger ein Kandidat bei Maccabi Haifa - ebenso wie Maurice Malone. Wie das zypriotische Sportmedium "ShootandGoal" nun schreibt, befindet sich Aiwu in "fortgeschrittenen Verhandlungen" mit Apollon Limassol.

Apollon, das in der zweiten Runde zur UECL-Quali steht, soll ein "sehr gutes finanzielles Paket" für den Defensivspieler anbieten. Im Raum stehe zumindest ein Zweijahresvertrag für den früheren U-Nationalspieler. Der zypriotische Klub will Aiwu ablösefrei verpflichten.