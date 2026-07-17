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Fix: Seydi verlässt den SK Rapid

Der 25-Jährige war zuletzt nach Portugal verliehen und wird künftig in Dänemark auflaufen.

Fix: Seydi verlässt den SK Rapid Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Rapid vermeldet den Abgang von Ismail Seydi.

Der Franzose schließt sich dem dänischen Erstligisten Sönderjyske Fodbold an. Dort unterzeichnet er einen Vertrag bis Sommer 2030.

Sensationell Cupsieger in Portugal

Zuletzt war Seydi an den portugiesischen Zweitligisten Uniao Torreense verliehen, mit dem er sensationell den Pokalsieg holte.

Für Rapid kam der 25-Jährige, der 2023 vom FC Mauerwerk geholt wurde, zu acht Einsätzen für die Profis. Für Rapid II absolvierte er in der Regionalliga Ost sowie in der ADMIRAL 2. Liga insgesamt 31 Einsätze.

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