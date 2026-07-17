Fix! SK Sturm angelt sich deutsches Stürmer-Talent

Der SK Sturm Graz hat seinen neuen Stürmer!

Nelson Weiper kommt leihweise bis Saisonende vom 1. FSV Mainz 05 aus der deutschen Bundesliga in die Steiermark.

Da der 21-Jährige noch vor Donnerstag 23.59 Uhr bei den Grazern angemeldet wurde, ist er sogar für die Champions-League-Quali gegen die Hearts spielberechtigt.

Nachdem der Transfer schon zuvor im ÖFB-System eingetragen war, vermelden die Grazer den Wechsel zur Mittagszeit am Freitag.

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"Unsere Wunschlösung"

"Mit Nelson Weiper konnten wir unsere Wunschlösung für den Angriff nach Graz holen. Mit seiner Körpergröße, Physis und Präsenz im Strafraum erfüllt er das von uns gesuchte Profil optimal", wird Geschäftsführer Sport Michael Parensen in der Mitteilung zitiert.

Mit der Leihe geht laut dem Sportchef eine Qualitätssteigerung im Angriff einher.

Weiper besitze "ein tolles Gesamtpaket aus Erfahrung in einer Top-5-Liga, Torjägerqualität und Entwicklungsfähigkeit".

"Sturm Graz ist ein österreichischer Topverein, kämpft auch heuer wieder um eine europäische Ligaphase und hat einen hervorragenden Ruf als Plattform für junge Stürmer. Diese Argumente sowie die sehr guten Gespräche mit Michael Parensen und den sportlich Verantwortlichen in Graz haben mich schnell überzeugt, dass dieser Schritt für die kommende Saison genau der richtige für mich ist", so der Neuzugang.

Vier Tore bei der U21-EM

Der gebürtige Mainzer galt in den letzten Jahren als großes Sturmtalent, das auch immer wieder gute Momente im deutschen Fußball-Oberhaus hatte.

Nachhaltig durchsetzen konnte sich der 1,92 m große Stürmer aber noch nicht. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison kam er in 34 Spielen lediglich auf 1.150 Einsatzminuten und erzielte nur zwei Tore.

Immerhin im Trikot der U21-Auswahl des DFB konnte Weiper bislang überzeugen:

Bei der EM 2025 schoss er seine Nation mit vier Toren und einer Vorlage bis ins Finale.