Nach Leihe: Youngster bleibt langfristig in Altach

Srdjan Hrstic bleibt Altacher!

Wie die Vorarlberger bekanntgeben, wird der Angreifer nach seiner Leihe nun fest von seinem bisherigen Stammverein BK Häcken verpflichtet. Der 22-Jährige unterschreibt bis 2029.

In seinem ersten Jahr in Altach kam Hrstic zu 26 Bundelsiga-Einsätzen, in denen ihm drei Tore und eine Vorlage gelangen.

"Habe Zeit hier sehr zu schätzen gelernt"

"Wir sind froh, mit Srdjan einen Stürmer gefunden zu haben, den wir bereits bestens kennen. Auch nachdem er uns im Mai zunächst verlassen hat, sind wir im engen Austausch geblieben. Die Ausgangslage hat sich zwischenzeitlich geändert, und wir freuen uns sehr, dass wir Srdjan nun fest verpflichten konnten", so Alach-Sportdirektor Philipp Netzer.

Hrstic selbst sagt: "Ich freue mich sehr, wieder in Altach zu sein. Ich habe den Verein in meiner Zeit hier sehr zu schätzen gelernt und mich stets wohlgefühlt. Jetzt hoffe ich, gemeinsam mit der Mannschaft auf dem aufbauen zu können, was wir uns in der vergangenen Saison gemeinsam erarbeitet haben."