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Austria Salzburg war mit deutschem Ex-Bundesliga-Torjäger einig

Der 35-Jährige sagte letztlich doch noch ab und bleibt bei seinem bisherigen Klub.

Austria Salzburg war mit deutschem Ex-Bundesliga-Torjäger einig Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Das wäre ein echter Transferhammer gewesen: Austria Salzburg stand kurz vor der Verpflichtung von Florian Niederlechner.

Der 35-Jährige (197 Spiele in der Deutschen Bundesliga, 45 Tore) war sich laut einem Bericht der "SN" mit den Violetten bereits einig, sagte dann aber in letzter Sekunde doch noch ab.

Er wird bei seinem bisherigen Klub 1860 München bleiben, der künftig nur noch in der Regionalliga spielen wird. "Löwen" künftig ohne Löwe: Nächster Rückschlag für 1860>>>

Beeindruckende Vita

"Es waren sehr gute Gespräche und es hätte alles sehr gut gepasst. Leider hat sich Florian in letzter Sekunde anders entschieden", so Sportdirektor Roland Kirchler.

Niederlechner stand in seiner Karriere bereits für zahlreiche namhafte Klubs auf dem Rasen. Darunter der FC Augsburg, der SC Freiburg, Hertha BSC sowie Mainz 05.

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