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Muslic bekommt deutschen Ex-Teamspieler

Der Außenverteidiger war zuletzt in Italien aktiv, künftig läuft er wieder in seinem Heimatland auf.

Muslic bekommt deutschen Ex-Teamspieler Foto: © IMAGO / Team 2
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Schalke 04 verpflichtet Robin Gosens!

Dies verkünden die Gelsenkirchener am Freitagabend. Der Linksverteidiger wechselt zunächst leihweise von der AC Fiorentina zu den "Knappen".

Der Vertrag enthalte aber "Modalitäten, die eine feste Verpflichtung des 32-Jährigen möglich machen", heißt es seitens des Bundesliga-Aufsteigers.

EM-Teilnehmer mit großer Erfahrung

Gosens bahnte sich einst über die Niederlande (Dordrecht, Heracles Almelo) seinen Weg in den Profifußball, von dort schaffte er den Sprung zu Atalanta Bergamo und 2022 sogar zu Inter Mailand. Über Union Berlin und Florenz geht es nun in Gelsenkirchen für ihn weiter.

Gosens absolvierte in seiner bisherigen Karriere 24 Länderspiele für Deutschland, das bis dato letzte im Juni 2025. Zudem war er Teil der EM-Mannschaft von 2021.

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