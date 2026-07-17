Ab in den Süden: Emanuel Aiwu verlässt Sturm

Nun ist es fix: Emanuel Aiwu verlässt den SK Sturm Graz.

Der Innenverteidiger schließt sich Apollon Limassol aus Zypern an. Der 25-Jährige stand für die "Blackies" insgesamt 63 Mal auf dem Platz.

Zuletzt sorgte ein von Sturm nach VdF-Intervention rückgängig gemachter Ausschluss vom Training der ersten Mannschaft für Wirbel (hier nachlesen>>>).

Parensen: "Zufriedenstellende Lösung gefunden"

Man sei froh, mit diesem Wechsel "nun eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden zu haben. Wir wünschen Emanuel alles Gute für seine weitere Karriere und bedanken uns für seinen Einsatz in den vergangenen beiden Jahren für den SK Sturm", sagt Sport-Geschäftsführer Michael Parensen.

Aiwu: Dank trotz "Störgeräuschen"

Trotz aller "Störgeräusche in den letzten Wochen – in denen einige Themen auch medial größer gemacht wurden als sie tatsächlich waren – möchte ich mich bei Sturm Graz und allen Verantwortlichen im Verein für die vergangenen zwei Jahre bedanken", wird Aiwu zitiert.

"Es gab Höhen und Tiefen aber speziell mit den Spielen in der Champions League und dem Meistertitel konnten wir gemeinsam großartige Erfolge feiern. Ich freue mich nun, dass dieser Wechsel zustande kam und wünsche allen beim SK Sturm viel Erfolg für die kommende Saison", so der Abwehrspieler weiter.

Für Aiwu ist es bereits das zweite Auslandsabenteuer. Bereits 2022 wagte er den Sprung ins Ausland und spielte für Cremonese in Italien sowie in England für Birmingham City, ehe er 2024 nach Österreich zurückkehrte und bei Sturm unterschrieb.