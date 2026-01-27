NEWS

Vertragsauflösung! GAK und Routinier gehen getrennte Wege

Der 35-Jährige stand in dieser Saison noch keine Minute am Feld.

Vertragsauflösung! GAK und Routinier gehen getrennte Wege Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Der GAK und Verteidiger Petar Filipovic haben sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung mit 1. Februar geeinigt.

Seit Sommer 2024 spielte der 35-Jährige für die Grazer und war in der vergangenen Saison Stammkraft in der Defensive. Den Deutsch-Kroaten plagen seit mehreren Monaten aber Hüftprobleme, in der laufenden Saison absolvierte er noch keine einzige Spielminute.

Filipovic kam laut Angaben des GAK vom Dienstag deshalb mit dem Wunsch zur sportlichen Leitung, eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden.

