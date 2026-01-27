NEWS

Kehrt Berisha nach Österreich zurück?

Kein Stürmer der Grazer erzielte in dieser Bundesliga-Saison mehr als drei Tore. Darum könnte der SK Sturm nun in Deutschland fündig werden.

Kehrt ein Ex-"Bulle" in die ADMIRAL Bundesliga zurück?

Beim SK Sturm Graz hakt es ein wenig in der Sturmspitze. Die "Blackies" stellen zwar die zweitbeste Offensive der Liga, dennoch erzielte kein "Neuner" mehr als drei Tore. Seedy Jatta, Leon Grgic und Maurice Malone stehen allesamt bei drei Treffern, Belmin Beganovic netzte ein Mal.

Es wäre der fünfte Verein in Österreich

Wie die "Krone" nun berichtet, verhandle Sturm "intensiv" mit dem Ex-Salzburger Mergim Berisha. Der zweifache deutsche Teamspieler steht bei der TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag.

Beim Team von Ex-Sturm-Coach Christian Ilzer spielt Berisha allerdings überhaupt keine Rolle, nachdem er im Sommer 2025 von einer Leihe aus Augsburg zurückgekommen war.

Für den FCA hatte Berisha auch seine beste Zeit in Deutschland, 2022/23 traf er in 23 Spielen neun Mal und bereitete vier Treffer vor. Seitdem kam der ehemalige LASK- und Altach-Kicker nur noch sporadisch zum Einsatz.

