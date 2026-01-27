Italien statt Brasilien: Neuer Klub für Daniel Nussbaumer

Daniel Nussbaumer läuft künftig für US Savoia 1908 in Italiens Serie D auf. Der 26-Jährige unterschreibt beim Viertligisten, nachdem er SW Bregenz im Winter nach nur einem halben Jahr wieder verlassen hatte.

Nussbaumer wurde zu Beginn des neuen Jahres auch mit einem Wechsel nach Brasilien in Verbindung gebracht. Der Zweitligist Avai FC soll dem Stürmer ein Angebot unterbreitet haben. Wie der Journalist Felipe Silva am Dienstag auf "X" schreibt, waren die Gehaltsforderungen des Vorarlbergers zu hoch.

Langwierige Knöchelverletzung

Der 50-fache Bundesliga-Spieler verließ 2021 Altach und wechselte zum portugiesischen Zweitligisten Academico de Viseu FC. Nach einer guten ersten Saison zog er sich eine langwierige Knöchelverletzung zu.

Anfang des Jahres 2025 kehrte er mit einem Wechsel zur Admira nach Österreich zurück, im Sommer ging es für ihn dann nach Bregenz. Künftig wird Nussbaumer in Italien auflaufen. Sein neuer Klub Savoia ist in der Nähe von Neapel beheimatet und liegt in der Tabelle auf Platz zwei.