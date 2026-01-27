BW Linz holt Mittelfeldspieler mit Serie-A-Erfahrung

Der FC Blau-Weiß Linz vermeldet den Zugang eines neuen Mittelfeldspielers.

Cheick Conde kommt leihweise von Venezia FC aus der italienischen Serie B. Der Guineer ist als Verstärkung für das Mittelfeld der Linzer angedacht und bleibt bis zum Ende der Saison.

In dieser Spielzeit kam der 25-Jährige nur für die zweite Mannschaft Venedigs in der Primavera 2-A zum Einsatz. Doch in der Vorsaison durfte er sogar einige Minuten (145 in neun Spielen) in der Serie A ran.

Internationale Erfahrung mit Zürich

Darüber hinaus bringt Conde Erfahrungen aus mehreren europäischen Wettbewerben mit. In zweieinhalb Saisons beim FC Zürich nahm er an der Europa League (5 Spiele), der Champions-League-Qualifikation und der Conference-League-Quali teil.

"Cheick ist ein Spieler, der sehr viel Qualität und vor allem auch Mentalität mitbringt, was er vor allem in den 2 1/2 Jahren in Zürich eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Durch seine enorme Physis und Zweikampfstärke soll er uns in den verbleibenden 15 Runden mehr Stabilität und damit dem gesamten Team mehr Sicherheit geben", wird Sportdirektor Christoph Schößwendter in der Presse-Mitteilung zitiert.