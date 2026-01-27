Gehen FC Red Bull Salzburg und Maurits Kjaergaard im Winter getrennte Wege?

Der Mittelfeldspieler, der schon 2019 nach Salzburg kam, ist in der laufenden Saison kein unumstrittener Stammspieler. Im Oktober 2025 blieb der Däne bei Salzburgs Siegen gegen Rapid (2:1) und die Austria (3:0) nur auf der Bank – wie auch zuletzt beim 3:1-Erfolg der "Bullen" gegen den FC Basel.

Vor rund einer Woche wurde Kjaergaard bereits mit der AC Fiorentina in Verbindung gebracht.

Spielt Kjaergaard bald unter einem Weltmeister?

Der Linksfuß soll zudem eine Option bei CFC Genua sein, berichtet Transfer-Experte Gianluca Di Marzio. Der Klub von Trainer Daniele De Rossi arbeite aktuell an der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Amorim, der in Portugal spielt. Sollte der Transfer nicht zustande kommen, bliebe Kjaergaard als Alternative.

Zudem schrieb der Journalist Luca Gramellini vor wenigen Tagen auf X, dass Juventus den langjährigen Salzburger für einen Wechsel im Sommer beobachtet.