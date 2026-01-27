NEWS

Fix! Ex-Rapidler wechselt zum FC Schalke 04

Der neunmalige ÖFB-Teamspieler kehrt nach Deutschland zurück.

Fix! Ex-Rapidler wechselt zum FC Schalke 04 Foto: © GEPA
Nach Edin Dzeko holt der FC Schalke 04 nun auch einen ÖFB-Kicker!

In den letzten Tagen hatte es sich bereits angebahnt, nun ist es offiziell: Dejan Ljubicic wechselt von Dinamo Zagreb nach Gelsenkirchen, wo er einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschreibt.

Sockelablöse unter 1 Million Euro

Laut "transfermarkt" zahlt Schalke 750.000 Euro für Ljubicic. Die Ablöse könnte im Falle eines Aufstiegs in die Bundesliga aber auf 1 Million Euro ansteigen.

Das Kapitel Zagreb (22 Spiele, zwei Tore und drei Vorlagen) geht für ihn also nach bereits einem Halbjahr zu Ende, Ljubicic wechselte im Sommer 2025 ablösefrei von Köln nach Kroatien.

Nächstes Transfer-Statement

Nach dem Dzeko-Transfer gilt die Verpflichtung von Ljubicic nun also als zweites echtes Statement der "Königsblauen" in diesem Winter. Der Tabellenführer der 2. Bundesliga will sichtbar alles für den Wiederaufstieg investieren.

Ljubicic kennt die Liga aus seiner letzten Saison in Köln. Unter Gerhard Struber gehörte er zum Stammpersonal, kam in 27 Spielen auf sieben Scorer.

