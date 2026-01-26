ÖFB-EM-Goalie soll Baier bei Blau-Weiß Linz ersetzen

Noch steht der FC Blau-Weiß Linz nach der schweren Verletzung von Torhüter Viktor Baier ohne neue Nummer eins da.

Ein Deal soll nach Informationen von LAOLA1 nicht mehr lange auf sich warten lassen und könnte noch vor dem freitägigen Cup-Duell mit dem LASK (18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) besiegelt werden.

Zurück in die Heimat

Klar ist schon jetzt: Es wird ein prominenter Name. Wie "Sky" berichtet, soll Österreichs EM-Goalie von 2021, Daniel Bachmann, ein ernsthafter Kandidat sein.

Der 31-Jährige ist derzeit von Stammklub Watford an Deportiva La Coruna in die zweite spanische Liga verliehen, wo er verletzungsbedingt noch keine Spielzeit sammeln konnte.

Bachmann strebe aus familiären Gründen eine Rückkehr nach Österreich an. Blau-Weiß soll den 14-fachen ÖFB-Teamspieler bis Saisonende leihen.

Drei weitere bekannte Namen

Als Alternativen haben die Stahlstädter weitere bekannte Namen im Visier: Ex-Salzburger Nico Mantl (derzeit AS Arouca/POR) und Ex-Austrianer Christian Früchtl (derzeit US Lecce/ITA).

In Linz wurde auch der Name von Ex-LASK-Keeper Pavao Pervan kolportiert, nach LAOLA1-Informationen ist dies aber nicht mehr als ein Gerücht.