Transfer-Update: Ein Austria-Juwel für Liverpool

Am Montag war auf dem Transfermarkt jede Menge los, auch die Gerüchteküche brodelt wieder enorm.

LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:

ADMIRAL Bundesliga:

Beschäftigt sich Rapid mit diesem Altach-Stürmer?

Rapid bindet U17-Vizeweltmeister

Nimmt ein Schweizer Klub den LASK-Goalie ins Visier?

Fix: Austria Wien schnappt sich Talent aus dem "Bullenstall"

Austria bestätigt: Liverpool sichert sich Ndukwe

ÖFB-EM-Goalie soll Baier bei Blau-Weiß Linz ersetzen

ÖFB-Legionäre:

Locken griechische Klubs einen ÖFB-Star?

Bericht: Yusuf Demir und Galatasaray haben sich geeinigt