NEWS

Transfer-Update: Ein Austria-Juwel für Liverpool

Der blutjunge Verteidiger unterschreibt bei den "Reds", Rapid bindet seinen U17-WM-Kollegen und Blau-Weiß will einen 14-fachen ÖFB-Keeper. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Ein Austria-Juwel für Liverpool Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Montag war auf dem Transfermarkt jede Menge los, auch die Gerüchteküche brodelt wieder enorm.

LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:

ADMIRAL Bundesliga:

Beschäftigt sich Rapid mit diesem Altach-Stürmer?

Rapid bindet U17-Vizeweltmeister

Nimmt ein Schweizer Klub den LASK-Goalie ins Visier?

Fix: Austria Wien schnappt sich Talent aus dem "Bullenstall"

Austria bestätigt: Liverpool sichert sich Ndukwe

ÖFB-EM-Goalie soll Baier bei Blau-Weiß Linz ersetzen

ÖFB-Legionäre:

Locken griechische Klubs einen ÖFB-Star?

Bericht: Yusuf Demir und Galatasaray haben sich geeinigt

Mehr zum Thema

ÖFB-EM-Goalie soll Baier bei Blau-Weiß Linz ersetzen

ÖFB-EM-Goalie soll Baier bei Blau-Weiß Linz ersetzen

Bundesliga
4
Wer wird der neue Rapid-Stürmer?

Wer wird der neue Rapid-Stürmer?

Bundesliga
8
Austria bestätigt: Liverpool sichert sich Ndukwe

Austria bestätigt: Liverpool sichert sich Ndukwe

Bundesliga
20
Nimmt ein Schweizer Klub den LASK-Goalie ins Visier?

Nimmt ein Schweizer Klub den LASK-Goalie ins Visier?

Bundesliga
13
Beschäftigt sich Rapid mit diesem Altach-Stürmer?

Beschäftigt sich Rapid mit diesem Altach-Stürmer?

Bundesliga
41
Transfer-Update: Austria und Salzburg rüsten sich für die Zukunft

Transfer-Update: Austria und Salzburg rüsten sich für die Zukunft

Bundesliga
4
Fix: Austria Wien schnappt sich Talent aus dem "Bullenstall"

Fix: Austria Wien schnappt sich Talent aus dem "Bullenstall"

2. Liga
32

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Rapid Wien FK Austria Wien FC Blau-Weiß Linz Gerüchteküche Transfermarkt Dejan Ljubicic Yusuf Demir Xaver Schlager Christian Früchtl Daniel Bachmann Nico Mantl Lukas Jungwirth Ifeanyi Ndukwe Kenny Nzogang Ousmane Diawara