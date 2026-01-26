NEWS
Transfer-Update: Ein Austria-Juwel für Liverpool
Der blutjunge Verteidiger unterschreibt bei den "Reds", Rapid bindet seinen U17-WM-Kollegen und Blau-Weiß will einen 14-fachen ÖFB-Keeper. Das Transfer-Update:
Am Montag war auf dem Transfermarkt jede Menge los, auch die Gerüchteküche brodelt wieder enorm.
LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:
ADMIRAL Bundesliga:
Beschäftigt sich Rapid mit diesem Altach-Stürmer?
Rapid bindet U17-Vizeweltmeister
Nimmt ein Schweizer Klub den LASK-Goalie ins Visier?
Fix: Austria Wien schnappt sich Talent aus dem "Bullenstall"
Austria bestätigt: Liverpool sichert sich Ndukwe
ÖFB-EM-Goalie soll Baier bei Blau-Weiß Linz ersetzen
ÖFB-Legionäre:
Locken griechische Klubs einen ÖFB-Star?