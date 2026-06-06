Rapid beschäftigt sich mit weiterem Ried-Leistungsträger

Der SK Rapid arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison.

Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten, beschäftigen sich die Hütteldorfer mit einer Verpflichtung von Yusuf Maart.

Der 30-jährige Südafrikaner steht aktuell bei der SV Ried unter Vertrag und soll bei den Grün-Weißen als möglicher Nachfolger für Lukas Grgic gehandelt werden.

Nach dem Abgang des Austro-Kroaten fehlt Rapid auf der Sechser-Position ein erfahrener Führungsspieler. Maart würde dieses Profil erfüllen.

Sofortiger Leistungsträger im Innviertel

Der neunfache südafrikanische Nationalspieler war erst im Sommer 2025 für rund 130.000 Euro aus seiner Heimat nach Österreich gewechselt.

Bei der SV Ried entwickelte sich der Mittelfeldmann auf Anhieb zu einem der wichtigsten Spieler der Mannschaft. In der abgelaufenen Saison absolvierte Maart 38 Pflichtspiele und verpasste lediglich zwei Partien aufgrund eines Muskelfaserrisses.

Neben seiner Präsenz im zentralen Mittelfeld machte der Südafrikaner vor allem mit seinen weiten und gefährlichen Einwürfen auf sich aufmerksam, die immer wieder zu Torchancen führten.

Sein Vertrag bei den Innviertlern läuft noch bis 2027.

Droht Ried der nächste schmerzhafte Verlust?

Für die SV Ried wäre ein Abgang des Routiniers der nächste herbe Rückschlag in diesem Transfersommer.

Mit Kingstone Mutandwa, Nicolas Bajlicz und Nikki Havenaar haben die Oberösterreicher bereits mehrere Stammkräfte verloren. Auch weitere Leistungsträger werden immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht.

Dazu hat Erfolgscoach Maximilian Senft das Innviertel gen Karlsruhe verlassen.