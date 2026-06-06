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Zieht es Hartbergs Mittelfeldmotor ins Ausland?

Vor allem Deutschland und England sollen für den 24-Jährigen, der noch bis 2027 Vertrag hat, interessant sein.

Zieht es Hartbergs Mittelfeldmotor ins Ausland? Foto: © GEPA
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Bahnt sich beim TSV Hartberg der nächste Abgang an?

Wie "Sky Sport Austria" berichtet, könnte Benjamin Markus den Verein im Sommer verlassen.

Erst im März wurde der Vertrag bis Sommer 2027 verlängert, dennoch soll der 24-Jährige mit dem Klub vereinbart haben, dass er den Verein unter bestimmten Bedingungen verlassen darf.

Interesse aus Deutschland und England

Interesse soll es bereits im Winter von Hajduk Split und dem Aberdeen FC gegeben haben. Auch Eintracht Braunschweig soll zuvor ein Auge auf den Slowenen geworfen haben.

Laut Medienberichten liegt die Priorität derzeit wohl auf der zweiten Bundesliga in Deutschland und der englischen Championship. Gespräche hätte es bereits gegeben.

Markus wechselte 2024 von NK Domzale nach Hartberg. In der vergangenen Bundesligasaison hatte der Mittelfeldspieler eine Startelfquote von 100 Prozent. In 32 Spielen gelang ihm eine Vorlage.

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