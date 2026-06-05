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Aufsteiger Lustenau holt Sturm-Mittelfeldspieler ablösefrei

Der Vertrag des Mittelfeldakteurs beim SK Sturm II ist nicht verlängert worden - nun unterschreibt der 20-Jährige beim Bundesliga-Aufsteiger.

Aufsteiger Lustenau holt Sturm-Mittelfeldspieler ablösefrei Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Besonderes Geburtstagsgeschenk für Lord Afrifa.

Der 20-jährige Ghanaer unterschreibt an seinem Ehrentag beim ADMIRAL-Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau einen Vertrag bis 2028. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei vom SK Sturm II nach Vorarlberg.

"Mit Lord konnten wir einen zentralen Mittelfeldspieler verpflichten, der flexibel einsetzbar ist und großes Potenzial mitbringt. Beim SK Sturm Graz II war er bereits eine feste Größe und hat dort seine Qualitäten nachhaltig unter Beweis gestellt", sagt Dieter Alge.

Der Lustenau-Sportchef fügt hinzu: "Er ist ein sehr dynamischer Box-to-Box-Spieler, der mit seinem Tempo, seiner Intensität und seiner Laufstärke viele Wege im Mittelfeld abdecken kann. Mit seiner Ballsicherheit, seinem Spielverständnis und seiner Zweikampfstärke wird der 20-Jährige unserem zentralen Mittelfeld zusätzliche Stabilität und Qualität verleihen."

Afrifa ist im Sommer 2024 von Great Corinthians aus Ghana in die Steiermark gewechselt. Für die zweite Garnitur der Grazer hat der 20-Jährige 41 Spiele absolviert. In der vergangenen Saison ist der Ghanaer auf 20 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga gekommen.

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