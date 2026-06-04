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Transfer-Update: Rapid hat rumänischen Mittelfeldakteur am Zettel

Während Oliver Glasner beim AC Milan in der Pole Position steht, könnte Rapid in Rumänien zuschlagen. Außerdem vermelden zwei LigaZwa-Klubs Neuverpflichtungen.

Transfer-Update: Rapid hat rumänischen Mittelfeldakteur am Zettel Foto: © IMAGO / NurPhoto
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Am Donnerstag haben es die Vereine der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga am Transfermarkt etwas ruhiger angehen lassen.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

Hat es Rapid auf rumänischen Mittelfeldspieler abgesehen? >>>

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ADMIRAL 2. Liga:

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ÖFB-Trainer:

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