Transfer-Update: Rapid hat rumänischen Mittelfeldakteur am Zettel

Am Donnerstag haben es die Vereine der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga am Transfermarkt etwas ruhiger angehen lassen.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

Hat es Rapid auf rumänischen Mittelfeldspieler abgesehen? >>>

Geht WAC bei Shon Weissman leer aus? >>>

ADMIRAL 2. Liga:

Von Wien ins Ländle: Bregenz holt sich einen Brasilianer >>>

Bundesliga-Urgestein wechselt in die ADMIRAL 2. Liga >>>

ÖFB-Trainer:

Sechsstündiges Gespräch: Glasner bei Milan in der Pole Position >>>