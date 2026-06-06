Ter Stegen vor endgültigem Barca-Abgang

Nach zwölf Jahren steht Marc-Andre ter Stegen vor seinem endgültigen Abschied beim FC Barcelona.

Der Deutsche, der noch bis Ende Juni an LaLiga-Absteiger FC Girona ausgeliehen ist, soll laut "Mundo Deportivo" vor einem Wechsel zu Ajax Amsterdam stehen.

Bei Ajax hat kürzlich der langjährige Girona-Trainer Michel übernommen, diesen konnte Ter Stegen trotz einer langen Verletzung in der halbjährigen Leihe überzeugen.

Über 400 Spiele für Barcelona

Eines der größten Probleme bei einen möglichen Wechsel könnte das hohe Gehalt sein, das der 34-Jährige aktuell in Barcelona noch bekommt.

Ter Stegen, der 2014 nach Katalonien wechselte, bestritt insgesamt 423 Spiele für die "Blaugrana", damit ist er in der Liste der Rekordspieler auf Platz elf.