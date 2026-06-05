Transfer-Update: Altach-Stammkraft Ingolitsch verlässt Vorarlberg

Vor dem Wochenende haben einige Teams noch einmal am Transfermarkt zugeschlagen.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

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ADMIRAL 2. Liga:

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International:

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