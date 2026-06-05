NEWS
Transfer-Update: Altach-Stammkraft Ingolitsch verlässt Vorarlberg
Sandro Ingolitsch verlässt den SCR Altach nach drei Jahren. Ried muss indes Torjäger Mutandwa gehen lassen, während sich Austria Lustenau beim SK Sturm bedient.
Vor dem Wochenende haben einige Teams noch einmal am Transfermarkt zugeschlagen.
LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:
ADMIRAL Bundesliga:
Fix: Altach verliert Stammverteidiger Ingolitsch >>>
Bundesliga-Senkrechtstarter Mutandwa kehrt in die Serie A zurück >>>
Aufsteiger Lustenau holt Sturm-Mittelfeldspieler ablösefrei >>>
ADMIRAL 2. Liga:
SK Rapid bindet afrikanisches Talent >>>
International:
Entscheidung um Gregoritsch-Verbleib in Augsburg wohl gefallen >>>