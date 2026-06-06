WSG-Stürmer Ola-Adebomi weckt Interesse aus dem Ausland

WSG Tirol striker Ademola Ola-Adebomi is a target for two Danish Superliga sides and Bundesliga 2 outfit Arminia Bielefeld this summer. Former Crystal Palace youngster Ola-Adebomi is in the last 12 months of his deal at WSG Tirol. pic.twitter.com/IkfUgfU9tw— Pete O'Rourke (@SportsPeteO) June 6, 2026
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