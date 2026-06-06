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WSG-Stürmer Ola-Adebomi weckt Interesse aus dem Ausland

Der Engländer soll sowohl in Deutschland als auch in Dänemark Interessenten haben.

WSG-Stürmer Ola-Adebomi weckt Interesse aus dem Ausland Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die WSG Tirol könnte im Sommer einen Stammspieler verlieren.

Laut dem englischen Sportjournalisten Pete O'Rourke soll Ademola Ola-Adebomi im Fokus von zwei dänischen Erstligateams sowie dem deutschen Zweitligisten Arminia Bielefeld stehen.

Der Vertrag des Stürmers, der erst im vergangenen Sommer nach Tirol wechselte, läuft in Wattens noch zwölf Monate.

Nach Startschwierigkeiten Stammspieler

Ein Abgang könnte für die WSG schmerzhaft werden. Nachdem der 22-Jährige im Herbst noch Anlaufprobleme hatte, entwickelte er sich im Frühjahr zum Stammspieler.

Als absoluter Zielspieler in der Sturmspitze trug er auch entscheidend zum Klassenerhalt der Tiroler bei. In insgesamt 26 Einsätzen für die WSG gelangen ihm vier Tore und drei Vorlagen.

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