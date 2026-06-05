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Bundesliga-Senkrechtstarter kehrt in die Serie A zurück

Der SV Ried geht ihr 16-Tore-Angreifer abhanden. Der Stürmer kehrt aufgrund der Rückkaufklausel nach Sardinien zurück.

Bundesliga-Senkrechtstarter kehrt in die Serie A zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Kingstone Mutandwa verlässt die SV Ried nach einem Jahr wieder.

Nachdem die Oberösterreicher die Kaufoption in Höhe von 750.000 Euro gezogen haben, aktiviert Cagliari Calcio die Rückkaufoption. Details über die Höhe dieser sind nicht kommuniziert worden.

"Kingstone Mutandwa hat bei uns eine sehr positive Entwicklung genommen und mit seinen Leistungen maßgeblich zu unserem Erfolg in der Vorsaison beigetragen. Wir haben früh an sein Potenzial geglaubt und ihm die Möglichkeit gegeben, sich bei der SV Oberbank Ried auf hohem Niveau weiterzuentwickeln. Er ist ein unglaublich positiver Charakter und ein harter Arbeiter", wird Wolfgang Fiala auf der Vereinswebsite zitiert.

Für den Ried-Sportdirektor ist der Transfer eine Bestätigung des Weges, "jungen und ambitionierten Spielern eine Plattform zu bieten, sich sportlich weiterzuentwickeln und den nächsten Karriereschritt zu machen. Gleichzeitig ist es uns gelungen, für den Verein eine wirtschaftlich sehr gute Lösung zu erzielen. Solche Transfers sind wichtig, um die SV Ried nachhaltig weiterzuentwickeln und auch künftig in Qualität investieren zu können."

Der 23-jährige Sambia ist im vergangenen Sommer leihweise inklusive Kaufoption ins Innviertel gewechselt. In 37 Spielen hat Mutandwa 16 Tore erzielt und vier Assists geliefert.

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