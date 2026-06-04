Ex-Rapid-Coach Robert Klauß soll neue Aufgabe gefunden haben

Robert Klauß soll vor einem neuen Engagement stehen.

Laut "Nemzeti Sport" steht der 41-jährige Deutsche vor der Unterschrift bei DAC Dunajska Streda. Dort ist der Trainerposten vakant, nachdem Bransilav Fodrek am Mittwoch trotz Rang zwei in der slowakischen Liga hinter Slovan Bratislava gehen musste.

Es wäre das erste Engagement für Klauß außerhalb des deutschsprachigen Raums. Nach seinen langjährigen Tätigkeiten bei RB Leipzig in verschiedenen Nachwuchsfunktionen und als Co-Trainer ging es über den 1. FC Nürnberg im November 2023 zum SK Rapid, dort blieb er bis Ende April 2025.

Noch ist die Zusammenarbeit nicht offiziell, Dunajska Streda startet allerdings schon am kommenden Freitag (12. Juni) in die Vorbereitung.