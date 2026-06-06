Rio Ngumoha gilt als eines der größten Talente des FC Liverpool.

Der 17-jährige Offensivspieler absolvierte vergangene Saison bereits 19 Premier-League-Einsätze und erzielte dabei zwei Tore und eine Vorlage.

Im Sommer könnte der englische U19-Nationalspieler die "Reds" jedoch verlassen. Wie "Sky" berichtet, soll sich der FC Bayern München mit Ngumoha mündlich über einen Wechsel geeinigt haben.

Bayern suchen Flügelspieler

Ein Transfer steht dennoch nicht kurz bevor, denn zwischen den Klubs wurde noch keine Einigung erzielt. Auch weil Liverpool unter Neo-Coach Andoni Iraola noch mehr mit dem jungen Engländer plant.

Bei Bayern soll Ngumoha der erste Ersatz hinter den etatmäßigen Flügelspielern Michael Olise und Luis Diaz sein.

Nachdem Anthony Gordon den Münchnern bereits absagte und zum FC Barcelona wechselte, suchen die Münchner weiter nach einem Flügel.

Sollte auch der Transfer von Ngumoha nicht zustande kommen, dürften die Bayern den Fokus wieder auf Ismael Saibari legen. Der Marokkaner könnte jedoch ebenfalls ziemlich teuer werden.