Doch nicht Hoffenheim? Bundesliga-Angebot für Boris Matic

Der Wolfsberger AC schloss die Bundesliga-Qualifikationsgruppe am Samstag mit einem 2:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol ab.

Es war der vierte Sieg in Folge unter Trainer Thomas Silberberger, der die "Wölfe" auf den zweiten Platz der Qualigruppe und damit in das Europacup-Playoff coachte.

Dort trifft der WAC am Dienstagabend auf die SV Ried (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Einige Abgänge stehen im Raum

Zumindest ein Pflichtspiel haben die Wolfsberger also noch vor der Brust, doch schon jetzt brodelt die Gerüchteküche. Bei Topscorer Dejan Zukic, Torhüter Nikolas Polster oder Abwehrspieler Cheick Mamadou Diabate stehen Abgänge im Raum.

Auch Boris Matic wurde zuletzt mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Der serbische Außenbahnspieler soll laut serbischen Medienberichten bei der TSG 1899 Hoffenheim sogar schon den Medizincheck absolviert haben (Alle Infos >>>).

Schlägt Sturm Graz zu?

Doch wie die "Kronen Zeitung" berichtet, gibt es auch in der heimischen Bundesliga Interesse an dem 21-Jährigen. Demnach liege dem Matic-Manager ein fertiges, schriftliches Angebot vom SK Sturm Graz vor.

Matic spielt seit 2024 für den WAC und hat noch einen Vertrag bis 2029. Mit der Reservistenrolle, die er in den letzten Wochen bekleidete, soll er höchst unzufrieden sein.

Österreichs Vizemeister Sturm dürfte es auch auf Hartberg-Kapitän Jürgen Heil und Blau-Weiß-Mittelfeldspieler Simon Seidl abgesehen haben.