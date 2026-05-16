WAC sichert sich mit Sieg gegen WSG Europacup-Play-Off

Der Wolfsberger AC schafft es doch noch ins Europacup-Playoff.

Am 32. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga gewinnt der WAC zu Hause mit 2:0 gegen die WSG Tirol.

Zukic mit der frühen Führung

Das Spiel startet turbulent. Bereits in der 2. Spielminute gehen die Hausherren mit 1:0 in Führung. Gattermayer luchst David Jaunegg bei der Eckfahne den Ball ab und spielt den in der Mitte lauernden Dejan Zukic an. Der Serbe schießt und trifft. WSG-Verteidiger David Gugganig ist zwar noch dran, kann den Ball allerdings nicht mehr entscheidend abwehren.

Nach der schnellen Führung flacht das Tempo der Partie in den folgenden Minuten ab und keine der beiden Mannschaften findet Chancen vor. Erst in der 27. Spielminute lässt Zukic die riesige Möglichkeit auf seinen Doppelpack aus und scheitert völlig frei an Adam Stejskal.

Gegen Ende der ersten Halbzeit wird es für die WSG noch mehrfach gefährlich, doch Fabian Wohlmuth (36.), Sulzner (38.), Schöpf (41.) und Pink (43.) schaffen es nicht, den Ball im Tor unterzubringen.

Eigentor bringt Entscheidung

In der 78. Minute setzt sich der eingewechselte Donis Avdijaj am rechten Flügel durch und bringt den Stangel-Pass auf Erik Kojzek. Der gebürtige Slowene verpasst den Ball nur knapp, allerdings befördert der hinter Kojzek einlaufende Jamie Lawrence den Ball zum 2:0 ins eigene Tor.

Durch den Heimsieg schafft es der WAC sich für die internationalen Play-Offs gegen die SV Ried kommenden Dienstag zu qualifizieren. Die WSG Tirol fällt auf den vorletzten Platz zurück, darf sich allerdings über den bereits gesicherten Klassenerhalt freuen.