Wechselt Boris Matic zur kommenden Saison in die deutsche Bundesliga?

Wenn es nach dem serbischen Medium "Maxbet Sport" geht, soll der WAC-Kicker (21) vor einem Transfer zur TSG 1899 Hoffenheim stehen.

Der variabel einsetzbare Rechtsverteidiger soll beim Klub von Austro-Sportdirektor Andreas Schicker und Chefcoach Christian Ilzer sogar schon den Medizincheck absolviert haben.

Seit 2024 beim WAC

In der laufenden Saison gehörte Matic zu den Leistungsträgern der Lavanttaler. In bisher 31 wettbewerbsübergreifenden Partien machte er ein Tor und sechs Assists.

Matic durchlief die Nachwuchsschmiede von Roter Stern Belgrad, im Sommer 2024 wechselte er zum WAC. Vergangenen August wurde sein Vertrag bis 2029 verlängert.