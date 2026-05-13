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Zwei Millionen Euro? WAC-Kicker im Visier von ukrainischem Klub

Der Topklub soll bereit sein, einen Millionenbetrag für den Ivorer zu zahlen.

Zwei Millionen Euro? WAC-Kicker im Visier von ukrainischem Klub Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Cheick Mamadou Diabate könnte den Wolfsberger AC im Sommer verlassen.

Laut Informationen der Seite "Africa Top Sports" soll Dynamo Kiew großes Interesse am Ivorer zeigen.

Die Wolfsberger sollen,trotz des nur bis 2027 laufenden Vertrags, zwei Millionen Euro verlangen. Laut dem Bericht soll Kiew bereit sein, diese Summe zu bezahlen.

Zuletzt nur noch Ersatz

Diabate wechselte 2024 vom israelischen Klub Maccabi Petah Tikva ins Lavanttal. Seitdem konnte er seinen Marktwert vervielfachen.

In der laufenden Saison absolvierte der 22-jährige Innenverteidiger 27 Spiele für den WAC. Zuletzt war er jedoch oftmals nur Ersatz. Unter anderem fehlte er diese Saison dreimal aufgrund einer Rotsperre.

Die 10 Rekord-Verkäufe des Wolfsberger AC

#10 - Marcel Ritzmaier
#9 - Michael Sollbauer

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