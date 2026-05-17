Nicht zum FAK! Heil vor Wechsel zu österreichischem Großklub

Jürgen Heil hat am Sonntag nach fast elf Jahren sein wohl letztes Spiel im Trikot des TSV Hartberg bestritten.

"Das kann sein", so der 29-Jährige nach dem 3:1-Sieg seiner Oststeirer zum Bundesliga-Abschluss 2025/26 beim FC Red Bull Salzburg (Spielbericht>>>) gegenüber "Sky".

In einer Woche, nach einem gemeinschaftlichen Mallorca-Urlaub mit der Mannschaft, soll die endgültige Entscheidung getroffen werden. Liest man zwischen den Zeilen, steht diese allerdings wohl schon fest.

"Ich kann euch gar nicht sagen, wie sich Hartberg bemüht hat, mit mir weiterzumachen, aber es gibt Beweggründe, dass ich mir Träume erfüllen will. Und ich glaube, wenn ich in 20 Jahren darüber nachdenke, wieso ich meine Chance nicht ergriffen habe, würde ich es mir vielleicht vorwerfen. Und das will ich nicht", so Heil ehrlich.

Annerl kämpft noch "wie eine Löwin"

Eine will den Abschied noch nicht ganz wahrhaben: TSV-Präsidentin Brigitte Annerl.

"Das glaube ich nicht. Ich kämpfe um den Jürgen wie eine Löwin. Er ist für mich Hartberg. Ich hole mir auch Schützenhilfe. Da habe ich meine Geheimtipps, die ich aber nicht verrate", gibt Annerl noch nicht auf.

Sturm dürfte zuschlagen

Hartberg sind die Hände jedenfalls gebunden, Heils Vertrag läuft aus. Zuletzt verdichteten sich Gerüchte um einen Wechsel zur Wiener Austria.

In Wirklichkeit dürfte es ihn aber nun zu einem anderen österreichischen Großklub verschlagen: Zum SK Sturm.

Laut "Sky" steht der Steirer unmittelbar vor einem Wechsel zum Vizemeister. Zwischen dem polyvalenten Mittelfeldspieler und den Grazern seien nur noch Details zu klären.