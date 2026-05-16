Salzburg: Stürmer-Routinier wird wohl nicht verlängert

Die Wege von Karim Onisiwo und Red Bull Salzburg werden sich nach der Saison wohl trennen!

Wie die "SN" berichten, wird der Stürmer gemeinsam mit den Millionenverkäufen Kerim Alajbegovic, Joane Gadou und Jannik Schuster im Rahmen des letzten Saisonspiels gegen TSV Hartberg (Sonntag, ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) offiziell verabschiedet.

Die 20 teuersten Abgänge von Red Bull Salzburg >>>

42 Spiele für RBS

Onisiwo kam im Jänner 2025 von Mainz 05 nach Österreich und sollte dem Klub mit seiner Erfahrung helfen. Der 34-jährige Wiener hatte jedoch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Insgesamt lief er für die "Bullen" 42 Mal auf, erzielte dabei vier Tore und bereitete vier weitere vor. Sein Vertrag endet im Sommer und wird laut dem Bericht der "SN" also auch nicht verlängert werden.

Zukunft ungewiss

Der 24-fache ÖFB-Teamspieler hatte seine beste Zeit in der deutschen Bundesliga. Für Mainz machte Onisiwo insgesamt 233 Spiele (35 Tore, 32 Vorlagen).

Wie es für ihn weitergeht, ist noch unklar.

Tabellenrechner: