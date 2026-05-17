KSV-Topscorer könnte in der Bundesliga andocken

Bei der SV Kapfenberg steht in dieser Saison ein kleiner Umbruch an.

Etliche Verträge laufen aus. So sollen Bleron Krasniqi und Olivier N'Zi laut "Krone" vor einem Wechsel nach Deutschland stehen. Auch Yalin Dilek und Albin Berisha werden gehen.

Richard Strebinger könnte hingegen zum Aufsteiger wechseln >>>

Zieht es Hassler nach Hartberg?

Bei Luca Hassler stehen die Zeichen ebenso auf Abschied. Der 22-jährige Mittelstürmer war vergangene Saison mit neun Toren und fünf Assists in der ADMIRAL 2. Liga der Topscorer der "Falken".

Damit zog der Linksfuß offenbar auch das Interesse aus der ADMIRAL Bundesliga auf sich. Wie die "Krone" schreibt, sei der TSV Hartberg an Hassler dran.

Nachdem auch Hasslers KSV-Vertrag in diesem Sommer ausläuft, wäre der 22-Jährige ablösefrei zu haben.