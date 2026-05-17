Austria an Bruder von Rapid-Kapitän dran?

Der FC Blau-Weiß Linz ist abgestiegen und schon jagt ein Abgangsgerücht das nächste.

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Vor allem Simon Seidl ist in den ersten Stunden nach Feststehen des Blau-Weiß-Abstiegs in den Fokus von Transfer-Spekulationen gerückt.

Der 23-jährige Salzburger hat bei den Linzern zwar noch Vertrag bis 2027, dürfte jedoch gleich von mehreren Bundesligisten umgarnt werden.

Sturm und Austria dran?

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Damit stehen die Grazer allerdings nicht alleine da. Laut "Sky"-Infos befindet sich auch die Wiener Austria im Rennen um den offensiven Mittelfeldspieler.

Sollte es tatsächlich zu einem Transfer an den Verteilerkreis kommen, würden Wiener Derbys im Hause Seidl noch mehr Brisanz bekommen, ist Bruder Matthias Seidl doch Kapitän des SK Rapid.

Deutschland oder Europacup?

Zusätzlich sollen sich laut "Sky" auch Vereine aus der 2. deutschen Bundesliga um Simon Seidl bemühen. Der Salzburger dürfte jedoch eher zu einem Verein tendieren, der im Europacup vertreten ist.

Mit acht Toren und fünf Assists war der in der Offensive vielseitig einsetzbare Seidl einer der Lichtblicke des FC Blau-Weiß Linz in der abgelaufenen Bundesliga-Saison.