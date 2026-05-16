Angebote aus dem Ausland: Zeit reif für WAC-Abschied bei Zukic?

21 Scorerpunkte in der Vorsaison, 20 Scorerpunkte in der laufenden Spielzeit - Dejan Zukic hat in seinen zwei Jahren beim Wolfsberger AC zu beeindrucken gewusst.

Schon im vergangenen Sommer wurde der offensive Mittelfeldspieler mit einem Abschied aus dem Lavanttal in Verbindung gebracht, letztlich entschied sich der Serbe jedoch für einen Verbleib.

Womöglich könnte es im bevorstehenden Transferfenster aber soweit sein mit einem Wechsel. Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, habe der 25-Jährige Auslands-Angebote vorliegen.

Ablösesumme fällig

Zukic besitzt beim WAC noch einen Vertrag bis 2027, würde also eine Ablösesumme im Millionen-Bereich einbringen.

Neben Zukic dürften auch Alessandro Schöpf (LASK) und Nikolas Polster (Mischt Rapid im Poker mit? >>>) vor einem Abgang stehen.

Die verletzte Leihgabe Jessic Ngankam ist hingegen bereits zu Stammklub Eintracht Frankfurt zurückgekehrt.