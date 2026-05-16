NEWS

Angebote aus dem Ausland: Zeit reif für WAC-Abschied bei Zukic?

Dejan Zukic hat in seinen zwei Jahren beim Wolfsberger AC stark abgeliefert - folgt nun der Millionen-Transfer?

Angebote aus dem Ausland: Zeit reif für WAC-Abschied bei Zukic? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

21 Scorerpunkte in der Vorsaison, 20 Scorerpunkte in der laufenden Spielzeit - Dejan Zukic hat in seinen zwei Jahren beim Wolfsberger AC zu beeindrucken gewusst.

Schon im vergangenen Sommer wurde der offensive Mittelfeldspieler mit einem Abschied aus dem Lavanttal in Verbindung gebracht, letztlich entschied sich der Serbe jedoch für einen Verbleib.

Womöglich könnte es im bevorstehenden Transferfenster aber soweit sein mit einem Wechsel. Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, habe der 25-Jährige Auslands-Angebote vorliegen.

Ablösesumme fällig

Zukic besitzt beim WAC noch einen Vertrag bis 2027, würde also eine Ablösesumme im Millionen-Bereich einbringen.

Neben Zukic dürften auch Alessandro Schöpf (LASK) und Nikolas Polster (Mischt Rapid im Poker mit? >>>) vor einem Abgang stehen.

Die verletzte Leihgabe Jessic Ngankam ist hingegen bereits zu Stammklub Eintracht Frankfurt zurückgekehrt.

VIDEO: WAC auf Partymission

Mehr zum Thema

Mischt Rapid im Poker um Polster mit?

Mischt Rapid im Poker um Polster mit?

Bundesliga
13
Salzburg: Stürmer-Routinier wird wohl nicht verlängert

Salzburg: Stürmer-Routinier wird wohl nicht verlängert

Bundesliga
1
Gazibegovic geht nach Köln zurück, aber...

Gazibegovic geht nach Köln zurück, aber...

Bundesliga
11
Rapid: Neuer Sechser soll kommen - was passiert mit Grgic?

Rapid: Neuer Sechser soll kommen - was passiert mit Grgic?

Bundesliga
44
Sturm-Juwel: Macht Salzburg gemeinsame Sache mit Chelsea?

Sturm-Juwel: Macht Salzburg gemeinsame Sache mit Chelsea?

Bundesliga
13
Bericht: Dieser Bundesligist verhandelt mit Markus Schopp

Bericht: Dieser Bundesligist verhandelt mit Markus Schopp

Bundesliga
22
Gadou-Nachfolger: Salzburg schnappt sich wohl Abwehr-Juwel

Gadou-Nachfolger: Salzburg schnappt sich wohl Abwehr-Juwel

Bundesliga
40

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Wolfsberger AC Gerüchteküche Transfermarkt Dejan Zukic