Nikolas Polster dürfte im bevorstehenden Transfer-Sommer einer der begehrtesten Namen der ADMIRAL Bundesliga sein.

Der WAC-Schlussmann wurde in den vergangenen Wochen bereits mit einigen Vereinen aus europäischen Topligen in Verbindung gebracht.

Die Liste an Mannschaften, die sich laut diversen Medienberichten mit Polster beschäftigen sollen, ist lang: Brighton & Hove Albion, FC Brentford, Wolverhampton, Celtic Glasgow, AS St. Etienne, FC Augsburg.

Oder bleibt Polster trotz des regen Interesses aus dem Ausland vielleicht doch in Österreich? Wie die "Kleine Zeitung" schreibt, werde der 23-jährige Torhüter auch vom SK Rapid umgarnt.

Kann sich Rapid Polster leisten?

Polster stammt aus der Jugend der Hütteldorfer, verließ Rapid jedoch 2020 in Richtung LASK. Seit 2024 steht er für den Wolfsberger AC zwischen den Pfosten und hat sich seitdem auch in den Kreis des ÖFB-Nationalteams gespielt.

Interesse an Polster wurde Rapid bereits im vergangenen Jahr nachgesagt.

Der Torhüter selbst meinte im 90minuten-Interview, dass er sich Rapid immer noch "verbunden" fühle >>>

Polster nach Hütteldorf zurückzuholen, dürfte jedoch kein billiges Unterfangen werden.

Der WAC habe offenbar ein Preisschild zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro Ablöse festgelegt >>>

Polster hat in Wolfsberg noch einen Vertrag bis 2027.