Schlägt Sturm Graz beim Absteiger zu?

Der FC Blau-Weiß Linz ist aus der ADMIRAL Bundesliga abgestiegen.

Die deutliche 0:3-Niederlage gegen den GAK am letzten Spieltag der Qualifikationsgruppe hat den Abstieg besiegelt.

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Ziemlich sicher nicht in die ADMIRAL 2. Liga mitgehen wird Simon Seidl. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft noch ein Jahr, der offensive Mittelfeldspieler wird allerdings mit Sturm Graz in Verbindung gebracht.

Seidl: "Man wird sehen"

"Man wird sehen, was kommt", sagt Seidl gegenüber LAOLA1.

Ausgerechnet Seidl war gegen den GAK der folgenschwere Fehlpass vor dem 0:1 unterlaufen. "Wir haben definitiv ein bisschen zu hektisch gespielt."

Der Abstieg hat den Kreativmann mitgenommen. "Ich erlebe das zum ersten Mal. Ich hoffe, dass der Verein weiter Gas gibt, sich weiter verbessert und so schnell wie möglich in die erste Liga zurückkommt."

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