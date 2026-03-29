Alajbegovic: Gibt es auch Interesse aus der Premier League?

Kerim Alajbegovic verlässt den FC Red Bull Salzburg bereits nach einer Saison.

Im kommenden Sommer wird der Bosnier nach Leverkusen zurückkehren, Bayer aktivierte die Rückkaufklausel für den Youngster.

Ob der 18-Jährige über den Sommer hinaus beim deutschen Klub bleibt, ist allerdings noch nicht gesichert. Zwar verlängerte Alajbegovic seinen Vertrag bis 2031, dennoch sind einige Top-Klubs am Offensivspieler dran.

Interesse aus England, Spanien und Portugal

Wie die "Bild" berichtet, zeigen auch Klubs aus England Interesse an Alajbegovic. Zusätzlich sollen auch Top-Klubs aus Spanien, sowie Sporting und Benfica Lissabon ein Auge auf ihn geworfen haben.

Der Vater des Salzburg-Shootingstars, Semin Alajbegovic, bestätigt gegenüber dem Boulevardmedium: "Viele Vereine sind an Kerim interessiert."

Vor wenigen Wochen, noch bevor die Rückkehr zu Leverkusen fixiert wurde, gab es auch Gerüchte über ein Interesse von Bayern München sowie zweier italienischer Spitzenteams.