NEWS

Kiteishvili fehlt Georgien: Muss auch Sturm bangen?

Der seit Kurzem 30-Jährige reiste nicht mit nach Litauen, nachdem er zuletzt ausgewechselt werden musste.

Kiteishvili fehlt Georgien: Muss auch Sturm bangen? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Otar Kiteishvili feierte am Donnerstag seinen 30. Geburtstag. Und das am Fußballfeld - denn Georgien bestritt ein Freundschaftsspiel gegen Israel, das 2:2 endete.

Ein Geschenk für den Spielmacher des SK Sturm Graz gab es dabei allerdings nicht, ganz im Gegenteil: Er musste nach 56 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden.

Für das heutige Testspiel in Kaunas gegen Litauen steht er aufgrund der Verletzung gar nicht erst im Kader, reiste auch nicht mit dem Nationalteam mit.

Wie ernst die Blessur ist und ob auch der Tabellenführer bangen muss, seinen wichtigsten Spieler in der entscheidenden Phase der ADMIRAL Bundesliga vorgeben zu müssen, bleibt vorerst offen.

Mehr zum Thema

Kampf ums Einserleiberl entbrannt: Sturm-Keeper feiert Comeback

Kampf ums Einserleiberl entbrannt: Sturm-Keeper feiert Comeback

Bundesliga
9
Bei WM-Teilnahme: Team von Franco Foda winkt Millionenprämie

Bei WM-Teilnahme: Team von Franco Foda winkt Millionenprämie

FIFA WM
Variabel, stark, angepasst - für Alex Prass läuft's

Variabel, stark, angepasst - für Alex Prass läuft's

Deutsche Bundesliga
2
Nach Afrika-Cup-Causa: CAF-Generalsekretär tritt zurück

Nach Afrika-Cup-Causa: CAF-Generalsekretär tritt zurück

Fußball
Deutschland-Legionär vom ÖFB-Team abgereist

Deutschland-Legionär vom ÖFB-Team abgereist

ÖFB-Team
Rumänien-Trainer Lucescu nach Vorfall vor Training im Spital

Rumänien-Trainer Lucescu nach Vorfall vor Training im Spital

International
Kehrt Mohamed Salah zu seinem Ex-Klub zurück?

Kehrt Mohamed Salah zu seinem Ex-Klub zurück?

Premier League
7

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz Otar Kiteishvili Georgien (Team Fußball)