Kiteishvili fehlt Georgien: Muss auch Sturm bangen?

Otar Kiteishvili feierte am Donnerstag seinen 30. Geburtstag. Und das am Fußballfeld - denn Georgien bestritt ein Freundschaftsspiel gegen Israel, das 2:2 endete.

Ein Geschenk für den Spielmacher des SK Sturm Graz gab es dabei allerdings nicht, ganz im Gegenteil: Er musste nach 56 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden.

Für das heutige Testspiel in Kaunas gegen Litauen steht er aufgrund der Verletzung gar nicht erst im Kader, reiste auch nicht mit dem Nationalteam mit.

Wie ernst die Blessur ist und ob auch der Tabellenführer bangen muss, seinen wichtigsten Spieler in der entscheidenden Phase der ADMIRAL Bundesliga vorgeben zu müssen, bleibt vorerst offen.