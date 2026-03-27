Fix! Leverkusen holt Salzburg-Juwel retour

Bayer 04 Leverkusen holt Kerim Alajbegovic zurück.

Das gibt der Bundesligist am Freitag bekannt. Demnach wird eine Rückkaufoption gezogen, um den Angreifer von Red Bull Salzburg zu verpflichten.

Überraschend kommt der Schritt nicht, Medienberichten zufolge galt die Rückholaktion bereits als wahrscheinliches Szenario.

Der Transfer kostet Leverkusen aufgrund der Klausel lediglich acht Millionen Euro, sein Marktwert wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt. Salzburg ließ sich die Verpflichtung des Bosniers im Sommer zwei Millionen Euro kosten.

In bislang 36 Saisonspielen traf der 18-Jährige elf Mal und legte drei Tor vor. In Leverkusen erhält Alajbegovic einen Vertrag bis 2031.

"Hat Erwartungen übertroffen"

"Kerim Alajbegovic hat die in ihn gesetzten hohen Erwartungen in Salzburg nicht nur erfüllt, er hat sie sogar in kürzester Zeit übertroffen", sagt Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes. "Wir sind sicher, dass Kerim in den kommenden Jahren auch eine wichtige Rolle bei Bayer 04 Leverkusen einnehmen kann."

Alajbegovic sagt: "Für mich ist es ein Sprung auf eine andere Ebene. Ich kenne den Verein, Bayer 04 Leverkusen hat die höchsten Ansprüche. Das ist ein Top-16-Klub in Europa, der immer in der Bundesliga-Spitze mitspielt. Hier sind schon viele junge Spieler ganz groß herausgekommen. Dieses Ziel habe auch ich."