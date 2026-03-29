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Kehrt Mohamed Salah zu seinem Ex-Klub zurück?

Der Liverpool-Star wird die "Reds" im Sommer verlassen. Wohin es ihn zieht, ist noch offen. Eine Option dürfte sein ehemaliger Arbeitgeber sein.

Kehrt Mohamed Salah zu seinem Ex-Klub zurück? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Für welchen Verein Liverpool-Star Mohamed Salah ab Sommer spielt, ist noch offen.

Klar ist nur: Der FC Liverpool wird es nicht sein. Der Ägypter verkündete vor wenigen Tagen, dass er die "Reds" nach dieser Saison verlassen wird.

Zurück nach Italien?

Nun macht ein erstes Gerücht die Runde, wohin es den 33-Jährigen ziehen könnte. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, sei eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub AS Roma ein Thema für ihn.

Allerdings müsste Salah dafür deutliche finanzielle Abstriche machen. Berichten zufolge soll sein Jahresgehalt bei Liverpool rund zwölf Millionen Euro betragen, die Roma hat sich aber selbst eine interne Obergrenze von vier Millionen auferlegt.

Neben den "Giallorossi" sollen Saudi-Arabien und die US-amerikanische MLS weitere Optionen für Salah sein.

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