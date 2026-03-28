Barca zeigt Interesse an Abwehrchef von Inter

Verstärkt sich der FC Barcelona im Sommer mit einem neuen Innenverteidiger?

Offensiv läuft bei den Katalanen in dieser Saison fast alles wie geschmiert, defensiv hingegen offenbaren sich immer wieder Schwächen. Vor allem bei Konterangriffen ist das Team von Hansi Flick anfällig.

Gespräche gestartet

Mit auch ein Grund, warum der spanische Top-Klub den Transfermarkt nach einem neuen Innenverteidiger sondiert. Laut Fabrizio Romano soll dabei Alessandro Bastoni von Inter Mailand der Wunschkandidat sein.

Ein Wechsel wäre aber alles andere als billig. In dem Bericht ist von einer Ablöse zwischen 50 und 90 Millionen Euro die Rede.

Erste Gespräche zwischen den Beratern des Abwehrspielers und der "Blaugrana" sollen bereits stattgefunden haben. Der Spieler selbst könne sich einen Wechsel gut vorstellen.

Vertrag bis 2028

Der 26-jährige Italiener steht bei den "Nerazzurri" noch bis Sommer 2028 unter Vertrag und hat laut "Transfermarkt" einen Marktwert von 70 Millionen Euro.

Bastoni spielt seit Sommer 2017 für Inter und bringt es seitdem auf 293 Pflichtspiele (8 Tore, 30 Vorlagen).