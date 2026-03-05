NEWS

Schnappt sich der FC Bayern einen Salzburg-Star?

Die Münchner sollen die Entwicklung des Youngsters genau verfolgen. Auch aus Italien gibt es Interesse.

Schnappt sich der FC Bayern einen Salzburg-Star? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Aktuell ist wohl kein Spieler des FC Red Bull Salzburg so begehrt wie Kerim Alajbegovic. Der Bosnier lässt im Dress der Mozartstädter immer wieder sein Können aufblühen.

Entsprechend ist es kein Wunder, dass der Offensivmann international beobachtet wird. An Alajbegovic hält Leverkusen eine Rückkaufklausel, die "Werkself" könnte den Youngster im Sommer aber auch sofort weiterverkaufen.

Auch Milan und Juve dran

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, hat der FC Bayern München den 18-Jährigen im Visier. Neben dem deutschen Rekordmeister interessieren sich auch die beiden italienischen Topklubs AC Milan und Juventus für den bosnischen Nationalspieler.

Bereits im Winter soll es Angebote für Alajbegovic gegeben haben. Die Situation rundum den Teenager wird wohl weiter beobachtet. Sein Vertrag in Salzburg läuft bis 2029. Eine Zukunft an der Salzach über den Sommer 2026 hinaus wird aber immer unwahrscheinlicher.

