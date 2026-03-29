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Hoeneß bestätigt: Bayern wollte Glasner noch vor Kompany

Der österreichische Trainer stand über dem aktuellen FCB-Coach Vincent Kompany auf der Kandidatenliste.

Hoeneß bestätigt: Bayern wollte Glasner noch vor Kompany Foto: © GETTY
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Oliver Glasner und FC Bayern München: Was war an diesem Gerücht aus dem Sommer 2024 wirklich dran?

Der österreichische Trainer soll ein Angebot von den Bayern erhalten haben, nachdem Julian Nagelsmann und ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick bereits abgesagt hatten. Während "Sky" über eine Absage Glasners berichtete, äußerte sich der Trainer nicht zur Thematik.

Uli Hoeneß legt fast zwei Jahre später noch einmal nach. Im "kicker“-Interview bestätigt der FCB-Ehrenpräsident, dass Glasner die Nummer drei auf der Kandidatenliste hinter Nagelsmann und Rangnick gewesen sei.

Glasner "wäre gekommen, hätte ihn Crystal Palace freigegeben", so Hoeneß. Erst danach kam es zu Gesprächen mit dem aktuellen Cheftrainer Vincent Kompany.

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