Alajbegovic vom Punkt! Bosnien-Herzegowina holt sich Finalspiel

Österreichs WM-Quali-Gegner Bosnien-Herzegowina setzt sich im Halbfinale der Play-offs im Elfmeterschießen 2:4 gegen Wales durch.

Die erste richtige Chance verzeichnet Bosnien-Herzegowina in Minute 10. Demirovic kommt nach einer Flanke zum Abschluss. Der Ball kommt jedoch zu zentral aufs Tor und bereitet Darlow keine Probleme.

Zwölf Minuten später (22.) ist es dann das Heimteam, das gefährlich wird. Wilson bringt das Leder knapp nicht unter. Dennoch hat Wales nach einer halben Stunde mehr vom Spiel, welches sehr körperbetont abläuft. So auch kurz vor der Pause (40.). Wilson tritt einen Freistoß nach Foul von Kolasinac an James gefährlich, Vasilj kann zur Ecke klären.

Die letzte Chance auf das erste Tor im Spiel hat vor der Pause Bosnien-Herzegowina. Der ehemalige Salzburger Dedic zieht aus rund 15 Metern ab und verfehlt das Tor nur knapp. Die Offensivaktionen des Teams bleiben sonst eher begrenzt. Das Heimteam gibt den Ton an.

Wales kommt besser aus Pause

Auch in die zweite Halbzeit startet Wales gefährlicher. In der 50. Minute hat James die Möglichkeit, seine Nation in Führung zu bringen, nutzt diese aber vorerst nicht. Im nächsten Angriff macht er es besser. Nach schöner Vorarbeit zieht er aus 18 Metern ab und trifft ins rechte Eck. Das Heimteam jubelt über das überfällige 1:0.

Die Abwehr der Gäste hat größe Probleme, den Torschützen zu bändigen. In der 60. Minute hat er die nächste große Möglichkeit. Der gegnerische Tormann kann seinen Schuss entschärfen.

Kurz darauf (63.) ist es Darlow, der sein Team vor dem Ausgleich bewahrt. Demirovic kommt per Kopf im Fünfmeterraum gefährlich zum Ball, der Tormann kann zur Seite klären. Zehn Minuten später wird der Tormann erneut durch den Salzburger Alajbegovic gefordert.

Das Spiel entwickelt sich in den letzten Minuten zu einem offenen Schlagabtausch. Kurz vor dem eigentlichen Ende (86.) erzielt Dzeko, nachdem sich Darlow verschätzt, das 1:1.

Entscheidung im Elfmeterschießen

Somit geht es in die Verlängerung und nachdem diese ohne Tor endet, weiter ins Elfmeterschießen.

Dieses beginnt für Bosnien-Herzegowina denkbar schlecht. Demirovic tritt den Schuss nicht platziert genug, er wird gehalten. Doch auch Johnson scheitert wenig später, er verschießt. Williams scheitert ebenfalls, somit dürfen die Gäste nach dem verwerteten Elfer von Alajbegovic über den Sieg jubeln. Sie gewinnen 4:2 und treffen am Dienstag auf Italien.

Tschechien besiegt Irland

Im Parallelspiel kann sich Tschechien mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen Irland durchsetzen.

Die Gäste bekommen in der 19. Minute nach einem Treffer im Strafraum von Darida an Collins einen Elfmeter zugesprochen, diesen verwertet Parrott zum 1:0.

Wenige Minuten später (23.) sind es wieder die Iren, die jubeln. Kovar trifft den Ball mit der Schulter ungünstig, dieser springt ins eigene Tor.

Die Hausherren geben jedoch nicht auf und schaffen nach einem Foul von Manning an Krejci durch einen Elfmeter den Ausgleich (27.). Schick trifft für sein Team. Kurz vor Schluss (86.) schießt Krejci die Tschechen in die Verlängerung.

Dort fällt kein Tor, somit geht es ins Elfmeterschießen, wo Chytil für Tschechien vergibt, doch auch Azaz scheitert als nächster Schütze. Browne wird zur tragischen Figur für Irland. Nachdem er ebenfalls nicht trifft, gewinnt Tschechien mit 4:3 im Elfmeterschießen und darf am Dienstag gegen Dänemark erneut um das Ticket für die WM spielen.