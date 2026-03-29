Fix! Tottenham trennt sich von Cheftrainer

Igor Tudor ist nicht mehr Trainer der Tottenham Hotspur!

Das gab der Tabellen-17. der englischen Premier League am Sonntag offiziell bekannt. Demnach sei die Trennung einvernehmlich gewesen. Erst vor knapp einer Woche verstarb der Vater des Kroaten.

Tudor stand nur fünf Ligaspiele an der Seitenlinie der Spurs, holte dabei aber auch nur einen einzigen Punkt. In der Königsklasse gab es zudem das Aus gegen Atletico Madrid.

Tottenham ist mittlerweile bis auf Platz 17 in der Tabelle abgerutscht und wartet seit 13 Spielen auf einen vollen Erfolg. Ein Punkt beträgt der Vorsprung noch auf einen Abstiegsplatz in die Championship.

Wunschlösung De Zerbi, Hütter Kandidat?

Laut diverser Medienberichte ist Roberto De Zerbi die Wunschlösung. Der Italiener selbst ist zwar aktuell ohne Klub, könne sich ein Engagement aber wohl erst ab Sommer vorstellen.

Mit Adi Hütter ist auch ein Österreicher in der Verlosung um die Tudor-Nachfolge dabei.