Das Überraschungsteam der diesjährigen ADMIRAL-Bundesliga-Saison kann heuer früher als gedacht mit der Planung für die kommende Saison loslegen.

Durch den Einzug in die Meistergruppe ist der Klassenerhalt des TSV Hartberg bereits im Frühjahr fixiert - Vertragsgespräche sollen daher jetzt schon geführt werden.

"Wir wollen mit einigen Spielern und auch dem Trainer verlängern", gibt Obmann Erich Korherr gegenüber der "Kleinen Zeitung" preis.

So laufen gleich mehrere Arbeitspapiere im kommenden Sommer aus. Speziell die Verlängerung mit Jürgen Heil hat dabei Priorität: "Jürgen Heil hat als Kapitän Vorrang. Für mich ist er ein wichtiger Faktor."

Auch drei Leihspieler sollen bleiben

Weiters wollen die TSV-Verantwortlichen mit Paul Kamposch verlängern. Der Hartberger Shootingstar der vergangenen Saison hat aufgrund eines Kreuzbandrisses im Juni noch keine Partie in dieser Spielzeit bestritten. "Wir sind sehr zufrieden mit ihm und es macht nur Sinn, wenn er noch ein Jahr in Hartberg spielt", sagt Korherr über die Personalie.

Neben den beiden sollen auch die Leihverträge einiger Akteure verlängert werden. Dauerbrenner Maximilian Henning, der vom FC Bayern München ausgeliehen ist, soll auch kommende Saison im Hartberg-Trikot auflaufen: "Bayern kann sich das auch vorstellen. Jetzt geht es noch darum, was der Spieler will und ob es eine Lösung gibt."

Neben dem deutschen Linksverteidiger sollen auch die beiden Wiener Leihspieler Dominic Vincze (Rapid) und Luca Pazourek (Austria) in der Steiermark bleiben, wie der Obmann erklärt: "Wir wissen nicht, wie die Vereine mit ihnen planen, aber wir haben sicher Interesse an einer Verlängerung."