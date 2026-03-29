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Kommt der Glasner-Nachfolger vom Stadtrivalen?

Oliver Glasner wird Crystal Palace im Sommer verlassen. Aus England gibt es nun brisante Gerüchte über den Nachfolger des Österreichers.

Kommt der Glasner-Nachfolger vom Stadtrivalen? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Zeit von Oliver Glasner bei Crystal Palace neigt sich dem Ende zu.

Während die "Eagles" mit dem österreichischen Headcoach immerhin noch um einen europäischen Titel spielen, ist der Klassenerhalt in der Premier League so gut wie sicher.

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Wer in der 14. PL-Saison von Palace auf der Trainerbank sitzen wird, ist allerdings noch unklar. Glasners Vertrag läuft im Sommer 2026 aus, Thomas Frank (vereinslos) und Robbie Keane (Ferencváros) wurden zuletzt immer wieder von englischen Medien ins Spiel gebracht.

Vom Westen in den Süden?

Wie "FootballInsider" berichtet, hat der Klub auch ein Auge auf einen aktuellen Premier-League-Manager geworfen: Liam Rosenior. Der 41-jährige Londoner trainiert aktuell den FC Chelsea, wo er seit einigen Wochen bereits unter Druck steht.

Sollten sich die Westlondoner im Sommer für einen neuerlichen Trainerwechsel entscheiden, könnte sich für Rosenior also ein weiterer Trainerjob in London auftun.

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