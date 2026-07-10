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Sturm hat deutschen U21-Stürmer im Visier

Die Grazer befinden sich offensichtlich auf der Suche nach einem neuen Angreifer und werfen ihren Blick nach Deutschland. Kapitän Gorenc Stankovic soll indes bleiben.

Sturm hat deutschen U21-Stürmer im Visier Foto: © IMAGO / Beautiful Sports
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Beim SK Sturm Graz steht die Suche nach einem neuen Stürmer im Fokus.

Zuletzt wurden die "Blackies" etwa mit einem WM-Stürmer in Verbindung gebracht, mit einem Angebot jedoch abgeblitzt sein. Alle Infos >>>

Laut der "Krone" richtet der Bundesliga-Vizemeister seinen Blick deshalb in die deutsche Bundesliga und angelt nach Nelson Weiper von Mainz 05.

Bester Nachwuchsspieler Deutschlands 2023

Beim U21-Stürmer Deutschlands stehen die Zeichen nach einer unzufriedenstellenden Saison auf Abschied.

Der 21-Jährige kam in der abgelaufenen Spielzeit in 34 Spielen lediglich auf 1.150 Einsatzminuten, erzielte nur zwei Tore. Im DFB-U21-Team hält Weiper bei sechs Treffern in 19 Spielen.

Der 21-jährige Rechtsfuß ist 1,92 Meter groß und wurde 2023 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Nachwuchsspieler Deutschlands ausgezeichnet.

Sein Vertrag in Mainz ist bis Sommer 2029 datiert, sowohl eine Leihe als auch ein Verkauf stehen im Raum. Allerdings wird sein Marktwert auf 7 Millionen Euro geschätzt.

Parensen dementiert Angebot für Stankovic

Bei Kapitän Jon Gorenc Stankovic deutet sich indes kein Abschied an.

Der Slowene wurde von Medien in seiner Heimat mit einem Wechsel in die Türkei in Verbindung gebracht, ein Erstligist soll sogar ein Angebot abgegeben haben.

Doch Sportchef Michael Parensen dementiert das Gerücht: "Nichts dran. Wir haben kein Angebot erhalten."

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